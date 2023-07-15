موعد امتحان قدرات فنون جميلة 2023/2024.. اعرف التفاصيل

حدد الدكتور أحمد محيي، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، موعد امتحان قدرات فنون جميلة 2023/2024، موضحا أن الكلية كثفت من الاستعدادات الخاصة باستقبال الطلاب لأداء الامتحانات، بتجهيز القاعات بشكل جيد، وتطبيق الإجراءات الوقائية ضد كورونا.

موعد امتحان قدرات فنون جميلة 2023/2024

وأضاف الدكتور أحمد محيي لـ«الوطن»، أن موعد امتحان قدرات فنون جميلة 2023/2024 يبدأ غداً الأحد 16 يوليو الجاري، موضحاً أن الامتحان مهاري يقيس موهبة الطالب في الرسم والتصميم، وليس امتحاناً معرفياً، على اعتبار أن الجزء المعرفي سيحصله الطالب خلال سنوات الدراسة.

نصائح مهمة للطلاب بشأن امتحان قدرات فنون جميلة

ووجه عميد كلية الفنون الجميلة، نصائح مهمة للطلاب بشأن أداء امتحان قدرات فنون جميلة 2023/2024، أولها ضرورة الذهاب إلى الامتحان بأدوات الرسم كالقلم الرصاص والألوان التي اعتاد الطالب على استخدامها في الرسم، وعدم التوتر، مؤكداً أن الطالب الذي يتملك موهبة حقيقة «هينجح بسهولة».

تفاصيل امتحان قدرات فنون جميلة

وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل امتحان قدرات فنون جميلة، موضحة أن الامتحان يتكون من اختبارين، الأول مهاري وزمنه 150 دقيقة ويبدأ الساعة 10 صباحاً، ولا يحق لأي طالب دخول الاختبار بعد هذا الموعد نهائياً وأياً كان السبب، وينقسم الاختبار المهاري إلى سؤالين هما الرسم والتصميم الابتكاري.

تفاصيل أسئلة الامتحان

وأوضحت وزارة التعليم العالي في الدليل الإرشادي للطالب، أن سؤال الرسم عليه 60 درجة وهو موضوع واحد يهدف إلى تقييم قدرات الطالب ومهاراته الفنية في التعبير الحر عن البيئة المحيطة ومظاهر الحياة المتنوعة في المجتمع وذلك باستخدام أقلام الرصاص ذات درجات الظلال المختلفة والظل والنور وهو مهم جداً في إظهار الشكل.

أما سؤال التصميم الابتكاري عليه 40 درجة، وهو موضوع واحد يهدف إلى قياس قدرة الطالب على تنظيم الأفكار والأشكال والابتكار في التصميم المطلوب مع استخدام الألوان الخشبية أو ألوان الفلوماستر أو الإثنين.

الأدوات المطلوبة لأداء امتحان القدرات

وأشارت الوزارة إلى أن الأدوات المطلوبة لأداء امتحان قدرات فنون جميلة، أقلام الرصاص بدرجاتها المختلفة وأقلام الفلوماستر وألوان خشبية والأدوات الهندسية كالمسطرة والمثلث والبرجل والممحاة.