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«النقل» تعلن دخول برج الإشارات الرئيسي بمحطة التينة الخدمة

كتب:

كريم روماني
02:41 م | الثلاثاء 18 يوليو 2023
تطوير السكة الحديد

تطوير السكة الحديد

أعلنت وزارة النقل، دخول برج الإشارات الرئيسي التينة والمنطقة الأوتوماتيكية بين الكاب والتينة بطول 15 كيلومترا ودخول 8 موتور تحويله، 26 سيمافور ضوئي، و30 دائرة تراك، الخدمة وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خطي «بنها / الزقازيق / الإسماعيلية / بورسعيد» و«الزقازيق / أبوكبير» بطول 214 كيلومترًا، والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة سيمنزموبيلتى العالمية بنظام الكتروني حديث (EIS)، والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 (Safety Integrity Level - 4) معدل أمان المستوى الرابع (أعلى معدل أمان في العالم).

 المشروع يتكون من 21 برجا رئيسيا

وأوضح تقرير وزارة النقل، أن المشروع يتكون من (21 برجا رئيسيا و19 برجا ثانويا و84 مزلقانا)، مضيفا أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الميكانيكى القديم) بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

وأشار إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأنظمة تحكم وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي إشارة في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.

تحديث نظم إشارات السكك الحديدية

يأتي ذلك بناءً على توجيهات القيادة السياسية المستمرة للحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل، بضرورة الانتهاء من مشروعات تطوير وتحديث نظم إشارات السكك الحديدية؛ لزيادة معدلات السلامة والأمان وتحقيق السيطرة الكاملة على حركة مسير القطارات وتقليل الاعتماد على العنصر البشري للحد من الحوادث على خطوط السكة الحديد.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.