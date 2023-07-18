«صندوق الإدمان» ينظم أنشطة للتوعية بخطورة الإدمان في حدائق أكتوبر

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، سلسلة أنشطة توعوية جديدة بمنطقة حدائق أكتوبر، إحدى المناطق المطورة «بديلة العشوائيات»، لرفع وعي الأطفال بخطورة التدخين وحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، تحت شعار «أطفالنا في عيونّا.. وقوتنا في شبابنا»، ضمن تكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن الاجتماعي، بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة «بديلة العشوائيات»، والذي يتم تنفيذها حاليا في العديد من المناطق المطورة مثل الأسمرات والمحروسة وروضة السيدة وبشاير الخير بالإسكندرية وحي الضواحي بمحافظة بورسعيد واسطبل عنتر.

بمشاركة 250 طفل من أبناء الأسر في منطقة حدائق أكتوبر

وجرى تنظيم ورش حكي وندوات للأطفال بمنطقة حدائق أكتوبر بمشاركة 250 طفلا من أبناء الأسر في منطقة حدائق أكتوبر، لتدريبهم على كيفية اكتساب القدرة على التفكير الإيجابي وتدريبهم على كيفية مواجهة المشكلات وطريقة اتخاذ القرارات الصحيحة، واكتشاف المواهب الفنية لدى الأطفال واستثمارها في البعد عن التدخين وإبراز أضرار الإدمان.

كما تضمنت الفعاليات تنفيذ أنشطة فنية وتلوين الكراسات واستخدام الأساليب الإبداعية التي تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال منها لعبة «السلم والدخان»، التي تبرز أنّ من يدخن ويحاول الوصول إلى درجة متقدمة من خلال السلم لا يستطيع، ويرجع للوراء بسبب أنّ التدخين والمخدرات يؤثران على صحته، في حين أنّ الشخص الذي لا يدخن يستطيع أن يحصل على درجات متقدمة ويحقق أهدافه، كما يستطيع أن يفكر بشكل سليم ويتخذ القرار الصحيح بعكس من يدخن.

ووجّهت وزارة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، باستمرار تنفيذ البرامج التوعوية المتكاملة للوقاية من الإدمان، حيث يتم تنفيذ زيارات منزلية لرفع وعي قاطني المناطق المطورة وبعض المناطق المجاورة بأخطار تعاطي وإدمان المواد المخدرة وسبل المواجهة، وحث مرضى الإدمان منهم على التقدم للعلاج المجاني الذي يقدمه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان من خلال العيادات التابعة للصندوق بالمناطق المطورة، إضافة إلى توفير الخدمات العلاجية والتي تتمثل في «خدمات المشورة، الدعم النفسي، والعلاج» مجانا وفي سرية تامة لأي مريض إدمان من أبناء هذه المناطق.

تعزيز القيم الثقافية الإيجابية والرد على المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالمخدرات

من جانبه، أوضح الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وتنفيذ برنامج المهارات الحياتية الإيجابية وسلسلة من ورش الحكي والأنشطة الفنية التي يتم من خلالها نشر رسائل التوعية بشكل جذاب، بمشاركة الأطفال من أبناء المناطق المطورة، وأيضا الاهتمام بالنشء والشباب من خلال تنفيذ برنامج «اختار حياتك» للوقاية من المخدرات بالمدارس المتواجدة بالمناطق المستهدفة، إضافة إلى تنفيذ سلسلة من الأنشطة الفنية والرياضية والاجتماعية بهدف تعزيز القيم الثقافية الإيجابية والرد على المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالمخدرات.

ولفت إلى تنفيذ إعلان طرق بأماكن مميزة بالمناطق المطورة الجديدة للتوعية والتعريف بخدمات علاج الإدمان، وطباعة عدد من المطويات والمنشورات الوقائية، وتوزيعها على المستفيدين ببرامج الوقاية والعلاج، وتنفيذ أنشطة لتوعية الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية التواصل مع الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان «16023» للحصول على الخدمات العلاجية مجانا وفي سرية تامة.