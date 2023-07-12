خالد الجندي يحذر من الإدمان الإلكتروني: مرض جديد قد يسبب الصرع (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن وزارة الأوقاف تقوم بدور كبير فى مواجهة التحديات والتطورات التكنولوجية التى تؤثر على الأجيال القادمة، لافتا إلى أن الوزارة خصصت الأسبوع الثقافى عن مخاطر الإدمان الإليكترونى للأطفال، فى كل المساجد، وهذا أمر يستحق الإشادة.

خالد الجندي: الموضوع يهمنا كلنا

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع عبر فضائية «dmc»، اليوم الأربعاء: «علينا أن نلتفت وننتبه ونحذر لظهور مرض جديد لم يكن معروفا فى أجيالنا، قد يعصف بنا جميعا وبأطفالنا، وهو الإدمان الإلكترونى، عشان محدش يقول الشيوخ مغيبين عن الواقع، لازم كل حاجة نحلها ونصف لها الداء والدواء، وإحنا بنتكلم لأن الموضوع يهمنا كلنا».

الجندي: أي شخص يستخدم النت 4 ساعات يوميا يعد مدمنا

واستكمل الجندي: «المرض ده اسمه الإدمان الإلكتروني، الأطباء بيقولوا قد يؤدي إلى الصرع، بسبب ارتباطه بعدة ساعات بالموبايل والشاشة الزرقاء، والإدمان ده مثل الكحوليات والمخدرات، أي شخص يستخدم النت 4 ساعات يوميا يعد مدمنا للإنترنت، وعليه العلاج مثل الكحول والمخدرات».