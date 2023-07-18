الجنايات تعاقب متهمًا بالمشدد 6 سنوات لاتجاره في الهيروين بالمطرية

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين، متهما بالاتجار في المواد المخدرة «الهيروين» في دائرة قسم شرطة المطرية بمحافظة القاهرة، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وتغريمه مبلغا ماليا بنحو 50 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات وإلزامه المصاريف الجنائية.

حيازة المواد المخدرة

وجاء في أمر الإحالة من النيابة العامة، أن المتهم «رأفت. م» أحرز وحاز المواد المخدرة «الهيروين» في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا بقصد الاتجار، وذلك خلال شهر مارس من العام الماضي 2022، بدائرة قسم شرطة المطرية بمحافظة القاهرة.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم حاز وأحرز سلاح أبيض «سكين»، دون ترخيص من الجهات المختصة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

بداية الواقعة.. بلاغ

البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة المطرية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بقيام المتهم بحيازة وإحراز المواد المخدرة «الهيروين» متخذًا من دائرة القسم وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين صحته، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة وأمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم على المتهم بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات.