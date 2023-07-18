2.8 مليون جنيه إيرادات «أفلام عيد الأضحى» في دور العرض خلال 24 ساعة

سجلت قائمة إيرادات الأفلام المصرية المعروضة في السينمات، تراجعا ملحوظًا مقارنة بالإيرادات التي حققتها أمس، حيث لم تتجاوز الإيرادات حاجز الـ2.8 مليون جنيه وهو إجمالي إيرادات الـ 4 أفلام المعروضة حاليا في دور العرض السينمائي، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

وما زالت صدارة قائمة الإيرادات من نصيب فيلم «بيت الروبي» الذي يجمع في بطولته كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز تحت قيادة المخرج بيتر ميمي، والذي حقق ما يقرب من نصف إيرادات الأفلام المعروضة بـ 1.3 مليون جنيه، وتواجد في المركز الثاني فيلم «البعبع» بطولة أمير كرارة وياسمين صبري وإخراج حسين المنباوي، بـ 623 ألف جنيه.

أحمد فهمي يقترب من تامر حسني في قائمة الإيرادات اليومية

وبإيرادات بلغت 481 ألف جنيه، جاء فيلم «تاج» بطولة تامر حسني في المركز الثالث، وبفارق ضئيل جاء في المركز الرابع فيلم «مستر إكس» بطولة أحمد فهمي بـ 432 ألف جنيه.