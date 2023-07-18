«الدقهلية» تستعد لتنفيذ التدريب العملي المشترك لمواجهة الأزمات أغسطس المقبل

عقدت محافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا من أجل الاستعداد لتنفيذ التدريب العملي المشترك لمواجهة الأزمات والكوارث «صقر 120»، خلال شهر أغسطس المقبل، في مختلف الجهات المتخصصة، وذلك لحماية المنشآت وحياة المواطنين.

استعدادات الدقهلية لتنفيذ التدريب العملي المشترك

وأشارت محافظة الدقهلية، في بيان، أن الاجتماع جاء في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفعيل التدريب المستمر والمتواصل لمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية التي تؤثر على المنشآت الخدمية أو على حياة المواطنين والخدمات المقدمة لهم، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

الاستعداد لمواجهة الأزمات والكوارث

ووجهت المحافظة كل الجهات المختصة بالاستعداد الكامل لأي أزمات أو كوارث طبيعية تهدد حياة المواطنين أو تؤثر على حسن سير العمل بالمنشآت، وتؤدي لتعطيل الخدمات المقدمة للمواطنين وفي مقدمتها خدمات قطاعات الكهرباء والصحة والبنوك ومياه الشرب.

وأكدت أن الأزمات الطارئة والكوارث الطبيعية تستوجب دائما الجاهزية والاستعداد التام من قبل كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية حتى يمكن مواجهتها والسيطرة عليها والتخفيف من حدتها.

وجرى خلال الاجتماع عرض تعليمات التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث التي قد تواجه المحافظة، والذي سينعقد في أغسطس المقبل، على أن تكون كافة الأجهزة على استعداد للتعامل الفوري الجاد مع أي طوارئ وتحقيق المستهدف للسيطرة عليها، والتخفيف من حدتها، حرصا على سلامة الأرواح وحفاظا على الممتلكات والمنشآت.