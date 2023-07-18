نائب محافظ القاهرة تتابع تطوير ميدان السيدة نفيسة والطرق المؤدية إليه

تفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، خلال جولة ميدانية موسعة، الأعمال والمشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة الجنوبية، ومنها تطوير ورفع كفاءة ميدان السيدة نفيسة والطرق المؤدية إليه بنطاق حي الخليفة، في إطار مشروع إحياء مسارات مزارات آل البيت، والوقوف على أعمال التطوير أولا بأول، لخروج الأعمال بالمظهر اللائق، تماشيا مع سلسلة المشروعات القومية التنموية والخدمية الجارية، طبقا للتوجيهات الرئاسية، التي كان للمنطقة الجنوبية النصيب الأكبر منها.

وشهدت الجولة الميدانية، تواجد العميد طارق اليمني، رئيس حي الخليفة، وجمال حسين، مدير المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية، والمهندسة سارة إبراهيم، بالدعم الفني بالمنطقة الجنوبية، وعدد من التنفيذين وفريق العمل والمتابعة الميدانية بالمنطقة وحي الخليفة.

رفع كفاءة ميدان السيدة نفيسة

وأكدت نائب المحافظ، على رفع كفاءة الطرق بميدان السيدة نفيسة والطرق المؤدية له، نظرا لزيادة عدد زوار الميدان، مع الاهتمام بزيادة الرقعة الخضراء، ورفع كفاءة الحدائق، وتقليم المزروعات بصورة مستمرة، مع رفع نواتج التقليم، وزراعة أربع مثلثات والجزر الوسطى لإضافة المظهر الجمالي على المكان.

ترميم الطرق ورفع كفاءة الأرصفة

كما تابعت نائب المحافظ، أعمال ترميم الطرق ورفع كفاءة الأرصفة واستبدال البلدورات وبلاط الإنترلوك المتهالك، ورفع القطع المتروكة، واستكمال كافة النواقص منها، تمهيدا لأعمال الدهانات الخاصة بها، مشددة على رفع كافة الإشغالات والمخالفات وتحقيق الانضباط بمحيطة وبالشوارع المؤدية إليه، وإزالة عدد من الغرف، مع رفع كفاءة وطلاء نقطة شرطة السيدة نفيسة وتكثيف حملات النظافة وغسيل الأرصفة ورفع المخلفات، والتنسيق مع المرور لتنظيم حركة سير السيارات لتحقيق السيولة المرورية.

كما تفقدت نائب المحافظ، محور المستشار عبد المجيد محمود بنطاق حي المقطم، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للعمل بكل حزم لترسيخ دولة القانون والتصدي بكل قوة لملف البناء المخالف والتعديات على أراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء، حفاظا على حق الدولة في استرداد الأراضي المتعدى عليها، وحماية أراضيها والوقوف أمام العشوائية والبناء المخالف طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

وتابعت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، تنفيذ موقف الإزالات للتعديات على أراضي أملاك الدولة بنطاق حي المقطم، بحضور العميد أحمد أبو بكر، رئيس الحي والأجهزة التنفيذية، حيث وجهت بالمتابعة المستمرة لهذه المواقع التي تم إزالة المخالفات منها، لضمان عدم عودة المخالفات مرة أخرى وغلق وتشميع للأنشطة المخالفة مع رفع الإشغالات.

التشديد على منع عودة التعديات

وأضافت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها التنفيذية حريصة كل الحرص على إزالة مختلف أشكال التعديات، سواء على أملاك الدولة أو التابعة لجهات الولاية، مع عدم التهاون مع أي حالة تعدٍ، وذلك من خلال المتابعة الدورية والجولات التفقدية ومتابعة منظومة المتغيرات المكانية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودة التعديات مرة أخرى.

وبحثت نائب المحافظ، سبل استغلال الأراضي الفضاء وغير المستغلة والمستحدثة نتيجة إنشاء المحاور المرورية الجديدة بنطاق حي المقطم، بالتوازي مع أعمال التطوير التي تتم به حاليا، ومنها محور المستشار عبد المجيد محمود.

وشددت المهندسة جيهان عبد المنعم، على رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية وكافة الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية والأحياء، بمتابعة ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة، ومخالفات البناء بصورة مستمرة للحفاظ على أملاك الدولة، والحفاظ على هيبة الدولة على أراضيها والتصدي لكافة أشكال التعديات في المهد.