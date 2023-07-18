رابط الاستعلام عن نتيجة اختبارات القدرات 2023.. لكل الجامعات بالمجان

كشفت مصادر بوزراة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه يمكن للطلاب المسجلين في امتحانات القدرات 2023، الدخول لمواقع الجامعات للاستعلام عن نتيجة اختبارات القدرات 2023، أو رابط موقع التنسيق الإلكتروني، موضحة أن نتيجة الاختبارات تظهر خلال فترة ما بين 3 إلى 5 أيام من انتهاء الامتحانات لكل كلية.

رابط الاستعلام عن نتيجة اختبارات القدرات 2023

وأوضحت المصادر، أن رابط الاستعلام عن نتيجة اختبارات القدرات 2023 يكون متاحا للطلاب بالمجان لمعرفة نتيجة الاختبارت وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات، سواء من خلال الجامعات أو رابط موقع التنسيق الإلكتروني، مشيرة إلى أن عملية التسجيل وأداء الاختبارات تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات بشأنها، وأن غرفة العمليات المركزية الخاصة بمتابعة أعمال القدرات لم ترصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن.

وتابعت المصادر، أنه يمكن لطلاب الثانوية العامة 2023 التسجيل لاختبارات القدرات في أكثر من كلية بشرط ألا تكون من ذات التخصص، موضحة أن الكليات التي لها امتحانات هي التربية الموسيقية والرياضية والفنية والتربية النوعية، والفنون الجميلة والتطبيقية.

ولفتت إلى أنه لا توجد امتحانات لكليات التمريض والجامعات التكنولوجية والإعلام والسياحة.

جامعة حلوان تواصل إجراء اختبارات القدرات

ومن جهتها، واصلت كليات التربية الرياضية والفنية والموسيقية والتطبيقة جامعة حلوان، اختبارات القدرات 2023 اليوم، وفقا للجداول والخريطة الزمنية المعلنة من قبل مجلس جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.