علي جمعة: الحرب في الإسلام للدفاع عن النفس فقط

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، مفتى الجمهورية السابق، إن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مكث 13 عاما في مكة، ويعتبر نموذجا للمسلم كيف يعيش في وسط يكرهه، حتى جاء له صحابى قائلا: «استعرض بنا الوادي».

وتابع عضو هيئة كبار العلماء، مفتى الجمهورية السابق، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، أمس الاثنين: «شوف لما الصحابى جاء للنبي قال له استعرض بنا الوادي، يعنى قال له خلينا نحاربهم، فغضب سيدنا النبي، لأن المرحلة هذه كانت تبليغا للدين، وليس قتال، وكان القتال للدفاع عن النفس فقط»، مستشهدا بالحديث النبوي: « شَكَوْنا إلى رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً له في ظِلِّ الكَعْبَةِ فَقُلْنا: ألا تَسْتَنْصِرُ لنا ألا تَدْعُو لَنا؟ فقالَ: قدْ كانَ مَن قَبْلَكُمْ، يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فيُحْفَرُ له في الأرْضِ، فيُجْعَلُ فيها، فيُجاءُ بالمِنْشارِ فيُوضَعُ علَى رَأْسِهِ فيُجْعَلُ نِصْفَيْنِ، ويُمْشَطُ بأَمْشاطِ الحَدِيدِ، ما دُونَ لَحْمِهِ وعَظْمِهِ، فَما يَصُدُّهُ ذلكَ عن دِينِهِ، واللَّهِ لَيَتِمَّنَّ هذا الأمْرُ، حتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِن صَنْعاءَ إلى حَضْرَمَوْتَ، لا يَخافُ إلَّا اللَّهَ، والذِّئْبَ علَى غَنَمِهِ، ولَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ».