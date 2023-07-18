مذيعة إكسترا نيوز: حالة من الفرحة والطاقة في العلمين الجديدة بسبب المهرجان

قدمت الإعلامية لما جبريل تغطية جديدة لأحداث مهرجان العلمين، وذلك في برنامج «العالم علمين» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز» مشيدة بالفرحة والأجواء والطاقة الموجودة في مدينة العلمين الجديدة بسبب المهرجان.

فريق كبير من قنوات إكسترا نيوز وإكسترا لايف والقاهرة الإخبارية لتغطية المهرجان

ووصفت لما جبريل الأجواء في العلمين قائلة: «الجو في العلمين حلو، مش عارفة أوصفه والجو حلو جدًا والشواطئ حلوة جدًا والمهرجان حلو جدًا»، مشيرة إلى وجود فريق كبير من قنوات إكسترا نيوز وإكسترا لايف والقاهرة الإخبارية لتغطية المهرجان.

ووجهت لما جبريل، دعوة إلى الشعب المصري للمشاركة في فعاليات مهرجان العلمين، وزيارة مدينة العلمين الجديدة للاستمتاع بهذه الأجواء.

وأكدت لما جبريل، أن الوفود السياحية أعدادها بدأت في الزيادة داخل مدينة العلمين، مشيرة إلى وجود توقعات بزيادة الإقبال على المهرجان من مختلف الجنسيات طوال فترة المهرجان الممتد حتى 26 أغسطس المقبل، مشيرة إلى أن الأعداد تزيد بشدة في عطلة نهاية الأسبوع.

وأشارت إلى أن الفعاليات تتوالى في المهرجان مع زيادة أعداد الحضور، مضيفة: «مدينة العلمين بتنور كل شوية وحلاوتها بتبان كل شوية أكتر وأكتر».