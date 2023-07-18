أرقام الخط الساخن لأعطال الكهرباء في الشرقية.. 3 طرق للحصول عليها

يحتاج المواطنون على الدوام رقم الخط الساخن لأعطال الكهرباء محافظة الشرقية، خصوصًا إذا تعرّضت المنازل لأعطال خاصة بالكهرباء فيلجأون إلى البحث عن رقم الخط الساخن لأعطال الكهرباء لسرعة حل المشكلات التي قد يتعرضون لها سواء كانت مشكلات فردية أو حتى مشكلات عامة، لذا نستعرض أرقام الخط الساخن، بحسب ما أعلنته مديرية الكهرباء في الشرقية.

رقم الخط الساخن لأعطال الكهرباء بالشرقية

يعد 122 رقمًا مختصرًا للخط الساخن لأعطال الكهرباء، ويمكن الاتصال به حتى لو لم يتوفر رصيد في شريحة الهاتف المحمول، ويمكن الاتصال برقم الخط الساخن لأعطال الكهرباء من خلال الخط الأرضي.

أرقام الخط الساخن لأعطال الكهرباء الأرضي

ونستعرض أرقام الخط الساخن لأعطال الكهرباء بالشرقية، وهي أرقام الخط الأرضي الخاصة بمحافظة الشرقية، وهي:

‎055 2302673

‎055 2304383

‎055 2364390

‎055 2376301

وتتيح مديرية الكهرباء في الشرقية أرقام الخط الساخن لأعطال الكهرباء للاتصال عليها في حال وجود شكاوى أو أعطال خاصة بالكهرباء، ويتم الرد عليها في الحال، من خلال المختصين وبالتالي الاستجابة لحل مشكلات الأهالي.

موقع مديرية الكهرباء بالشرقية

كما يستطيع المواطنون التواصل مع مديرية الكهرباء مباشرة مع المسؤولين في حال عدم الرد على الخط الساخن لأعطال الكهرباء، ويمكنهم التواجد في مديرية الكهرباء في مواعيد العمل الرسمية بشارع مجمع المصالح الحكومية خلف مبنى المحافظة بمدينة الزقازيق.