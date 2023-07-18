«مهرجان العلمين»: أعضاء الفِرق الفنية الأجنبية طلبوا مد إقامتهم بالمدينة

قال يوسف هشام، عضو لجنة تنظيم مهرجان العلمين، إن فِرق العروض الترفيهية الأجنبية، مثل «ديزني» و«سيرك دو سولاي»، أبدت انبهارها من مدينة العلمين الجديدة، فلم يكونوا متخيلين بأن المكان بهذا الشكل من الجمال، وهناك بعض أفراد هذه الفرق طلبوا مد تواجدهم في المدينة لقضاء العطلة الصيفية بها.

نقلة كبيرة في العلمين الجديدة

وأضاف «هشام»، خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنه يتوقع الفترة المقبلة بأن وضع مدينة العلمين الجديدة سيكون مختلفا، حيث سيقيم بها العديد من المواطنين، خاصة بعد وجود الجامعات والبنية التحتية، التي تجعل الفرد يعيش بها دائما.

وأشار إلى أن العمل على مهرجان العلمين بدأ منذ 4 أشهر، ولكن النزول على أرض الواقع كان منذ شهر ونصف من حيث بناء المسارح والديكورات والإضاءات والبوابات وكل الأمور التنظيمية، متابعا: «لا ننام طوال الـ24 ساعة».

أكبر التحديات

ولفت إلى أن أكبر التحديات خلال العمل على الأرض، كانت أن تكون فكرة مهرجان العلمين غير مكررة أو مألوفة أو حدثت من قبل، ولكن تكون علامة مميزة تظل مع الزوار دائما، «مش مجرد حفلة ساعة ويمشي».