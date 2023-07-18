«إكسترا نيوز»: مدينة العلمين الجديدة قبلة سياحية على البحر المتوسط

قالت شروق وجدي، مراسلة قناة «إكسترا نيوز»، إن كل خطوة نخطوها في مدينة العملين الجديدة تؤكد على نجاح المحاولة والتجربة بنسبة 100% لخلق عالم جديد لم نشهده من قبل كناطحات السحاب وغيره، مشيرة إلى ازدخام مدخل مدينة العلمين والإقبال الجماهيري الكبير عليها: «بوابة العلمين مزدحمة بالسيارات التي تأتي من أجل قضاء وقت ممتع على الشواطئ وسط أجواء صيفية جيدة للغاية».

إنشاء العلمين الجديدة أمر لا يصدق

وأضافت «وجدي»، خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين الجديدة لبرنامج «هذا الصباح»، تقديم باسم طبانة وسارة سراج عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «لو أخبرت أي سائح يتجول على الممشى السياحي بأن هذه الأرض الذي يقيم عليها لم تكن موجودة منذ 5 سنوات بل كانت ممتلئة بالألغام، فلن يصدق هذا نهائيا إذ أنه أمر لا يصدق».

مدينة العلمين الجديدة سكنية

وأكدت أن مدينة العلمين الجديدة ترفيهية وسياحية فضلا عن كونها سكنية إذ يمكن للمواطنين العيش بها طوال أيام العام وليس في فصل الصيف فقط، مشيرة إلى أن مدينة العلمين الجديدة قبلة سياحية على البحر الأبيض المتوسط، مضيفة: «أنا بحب البحر المتوسط جدا والجو الممتع والرايق، وهتنزل في أي حتة في العلمين الجديدة هتشعر بالراحة والهدوء».