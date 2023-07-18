ناقد فني: تحويل العلمين من منطقة ألغام لتنافس أكبر المدن السياحية إنجاز كبير

قال الناقد الفني أحمد سعد، إن العلمين الجديدة أحدث مدينة على البحر المتوسط، ومقامة على أفضل طراز، والقوى الناعمة في مصر الأقوى في الوطن العربي، وهذا يمثل رسالة للعالم بأن هذه المدينة التي كانت مليئة بالألغام أصحبت مدينة سلام وتشهد كافة وسائل التطوير على أفضل طراز.

سعد: العلمين الجديدة غيرت نظرة العالم لمنطقة الحرب

وأضاف الناقد الفني، خلال برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن العالم أجمع سواء أوروبا، أو الولايات المتحدة الأمريكية، وأمريكا الجنوبية، تأخذ كلمة العلمين على أنها تعود للحرب العالمية الثانية، وأنها منطقة ألغام والعالم كان ينصح في السابق بعدم الذهاب لهذا المكان نظرا لهذه الألغام.

إنجاز كبير

وأشار الناقد الفني، إلى أن تحويل مدينة العلمين من منطقة رعب على مستوى العالم مليئة بالألغام، لمكان منافس لأكبر المدن السياحية على شاطئ البحر المتوسط خلال سنوات قليلة إنجاز.