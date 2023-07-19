103 مواقع ثابتة لحملة 100 يوم صحة في الفيوم.. تعمل من الـ9 صباحا

أعلنت محافظة الفيوم توفير 103 مواقع ثابتة لحملة 100 مليون صحة في مختلف مراكز المحافظة؛ للوصول إلى المواطنين في أماكن التجمعات والمراكز والأحياء، والقرى، إذ انطلقت في 25 يونيو الماضي، وتستمر حتى مطلع أكتوبر المُقبل، وتستقبل مختلف الفئات العمرية بدءًا من سن 18 سنة فيما أكثر؛ لتقديم الخدمات الصحية للمبادرات الرئاسية مجانًا، فضلًا عن خدمات تنظيم الأسرة.

كان النصيب الأكبر من المواقع الثابتة لحملة 100 يوم صحة لمركز إطسا بـ24 موقعًا، يليها مركز الفيوم بـ20 مقرًا، ثم مركز يوسف الصديق بـ16 مركزًا، و15 بمركز طامية، و12 بمركز أبشواي، و12 بمركز سنورس.

مواعيد حملة 100 يوم صحة

ويبدأ العمل في مواقع المبادرات الثابتة لحملة 100 يوم صحة بمحافظة الفيوم، في تمام الساعة الـ9 صباحًا وتستمر حتى الـ9 مساءً كل يوم، وتشمل عيادات طبية، ومبادرات رئاسية، وتنظيم أسرة، وخدمات تنظيم الأسرة، والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة.

أماكن الموقع الثابتة بمدينة الفيوم

مركز طبي الحادقة

مركز طبي الشيخ حسن

مركز طبي كيمان فارس

مركز طبي السد العالي

أماكن الموقع الثابتة بمركز الفيوم

وتتواجد الفرق الثابتة في قرى اللاهون، والعزب، ودمو القديمة، ودسيا، والزاوية، هوارة المقطع، وسنوفر، وأبجيج، والشيخ فضل، والمندرة، وبني صالح، ومنشأة عبد الله، والعامرية، والعدوة، وسيلا، والصالحية، والبسيونية، وكفور النيل، وأبو السعود، وأبو عش.

أماكن الموقع الثابتة بمركز إطسا

مركز طبي إطسا، ومركز طبي دفنو، ومركز طبي الغرق، وتطون، وأبو جندير، والحجر، وقلمشاه، وقلهانه، والسعده، والمحمودية، وعتامنة المزارعة، والونايسة، وجردو، وشدموه، وقصر الباسل، والقاسمية، ومطول، ومنشأة رحمي، ومنشأة عبدالمجيد، ومنيا الحيط، ونوارة، ومحمد فهمي السيد، ودانيال، وبحر أبو المير.

أماكن الموقع الثابتة بيوسف الصديق

قوته، والشواشنة، والحامولي، والنزلة، والمقراني، وقصر الجبالي، والريان، وشعلان، والخواجات، وأبوصايم، والرواشدية، وكحك بحري، ومشرك بحري، ومشرك قبلي، وقارون، ووالي ميزار.

أماكن الموقع الثابتة بمركز طامية

مركز طبي طامية، وفرقص، وسرسنا، وقصر رشوان، ودار السلام، والعزيزية، ومنشأة الجمال، وكفر محفوظ، وأبو طالب، وفرقص، والروضة، والروبيات، والمظاطلي، وفانوس، والفهمية.

أماكن الموقع الثابتة بمركز أبشواي

مركز طبي أبو جنشو، وأبو شنب، وأبوكساه، والعجميين، وأبو دنقاش، والعلوية، والنصارية، وزيد، وسنرو القبلية، وشكشوك طبهار، وقصر بياض، وكفر عبود.

أماكن الموقع الثابتة بمركز سنورس

مركز طبي سنورس، وسنهور القبلية، ومطرطارس، والكعابي، وجبلة، ومنشأة سنورس، ومنشأة طنطاوي، ومنشأة بني عتمان، وأبهيت، ونقاليفة، وترسا، والسعيدية.