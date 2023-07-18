نشأت الديهي يطالب بإنشاء متحف لعرض إنجازات مصر خلال العشر سنوات الماضية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الوزارات الموجودة في القاهرة نُقلت إلى العاصمة الإدارية الجديدة، معقبًا: «بعد نقل الوزارات سيتم أيضا نقل مجلسي النواب والشيوخ، وأيضا الرئاسة».

إعداد متحف لإنجازات الدولة

وطالب الديهي، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «Ten»، مساء الثلاثاء، بإعداد متحف للإنجازات، لعرض جميع الإنجازات التي تحققت في مصر خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن تركيا لديها متحف يعرض إنجازات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

الفكرة لاقت استحسان المسؤولين

وتابع: «خلينا نعمل حاجة ترفع منسوب الأمل لدى الناس، أنا بطرح هذه الفكرة للعلن، ويجب أن تُدرس، وإذا لاقت الفكرة استحسان أحد المسؤولين، فيجب إعداد هذا المتحف، لأن الرئيس يستحق هذا المتحف، والشعب يستحق أيضًا أن يرى الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس السيسي».