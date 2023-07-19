العثور على جثة متحللة لمسن بحي الجناين في السويس

عثر الأهالي في حي الجناين، في محافظة السويس، على جثة مسن متحللة داخل منزل بمنطقة الهيشة، وجرى نقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى السويس العام، تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

بلاغ العثور على جثة متحللة لمسن بالجناين

تلقى اللواء عبد الرحمن هريدي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن محافظة السويس، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة متحللة داخل منزل كائن بمنطقة الهيشة، بحي الجناين.

بانتقال رجال أجهزة الأمن، وإدارة البحث الجنائي والفحص وإجراء التحريات الأولية، تم العثور على جثة مسن يدعى «وحيد .ع .ع. غ »، 66 عاما، داخل منزل أمام المعهد الديني، بمنطقة الهيشة بحي الجناين.

وتبين أن الجثة متحللة وتم نقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى السويس العام تحت تصرف النيابة العامة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة، وانتداب مفتش الصحة والطب الشرعي لمناظرة الجثة لتحديد ومعرفة أسباب الوفاة وكيفية حدوثها.