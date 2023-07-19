الوجه الآخر لمدن أوروبا.. 9 حالات سرقة كل ساعة في العاصمة الفرنسية

يحلم الكثيرون بالسفر لأوروبا، لدرجة أن البعض قد يقوده عقله لركوب البحر في رحلة خطيرة من أجل الوصول إلى دولة أوروبية للعيش فيها، ظنًا منه أنها جنة الله على الأرض، ولكن للقصة وجه آخر.

سرقات في عز النهار بأشهر ميادين أوروبا

وبحسب «سكاي نيوز»، فإن كثير من المدن الأوروبية تعاني من فوضى كبيرة وحوادث سرقة متعددة بسبب الظروف الاقتصادية، وصلت إلى سرقات في وضح النهار وفي الميادين المزدحمة وعلى مرأى ومسمع من الجميع، خاصة ظاهرة سرقة مقتنيات السياح، حيث يستهدف اللصوص السياح في أشهر شوارع العواصم الأوروبية.

وذكرت سكاي نيوز إحصائية عن السرقات في أوروبا تقول إن مدينة برشلونة تشهد 9 حوادث سرقة كل ساعة، ويشهد مدرج الكولوسيوم في العاصمة الإيطالية روما حالات سرقة على مدار الساعة لدرجة أن إحدى الايطاليات قررت التجول في الشوارع للصراخ حينما ترى حالات سرقة وتحذر منها.

ونقلت «سكاي نيوز»، عن خبراء سفر أنهم ينصحون السياح بألا يلفتوا الأنظار إليهم كسائحين وألا يحملوا كاميرات كبيرة الحجم وألا يحملوا مقتنيات ثمينة.

نصائح للسياح المسافرين

ونقلت «العربية»، تعليمات الحكومة البريطانية على مواقع حكومية لها تنصح فيها المسافرين إليها بتجنب حمل مبالغ مالية كبيرة خلال تجولهم في الأسواق وتنقلهم من مكان إلى آخر، واستخدام البطاقات المصرفية، سواء بطاقات الصرف أو الائتمان، حيث تُمكن صاحبها من سحب المبالغ المالية التي يريدها أو الدفع مباشرة عند القيام بالتسوق أو شراء بعض الأشياء دون حمل مبالغ مالية خوفا من تعرضه للسرقة.

ويشهد ميدان الشانزليزيه حالات سرقة متعددة لدرجة تطوع بعض المواطنين الفرنسيين لمساعدة من يتعرضون للسرقة خاصة السياح، في الوقت الذي تفاقمت فيه ظاهرة السرقة في العاصمة الفرنسية باريس.

وبحسب «العربية» فإن وزارة الداخلية الفرنسية أعلنت ارتفاع نسبة السرقات المعلن عنها داخل وسائل النقل العام إلى 42%.