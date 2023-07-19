تجديد حبس موظف جمع 3 ملايين جنيه بطرق غير مشروعة في كفر الشيخ

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس موظف 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة تحقيق 3 ملايين جنيه من الكسب غير المشروع، وكانت جهات التحقيق قد أمرت خلال جلسة التحقيق السابقة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

تكوين ثروة مالية لا تتناسب مع مصادر الدخل

وعن تفاصيل الواقعة، توصلت التحريات المكثفة التي أجراها رجال الشرطة في الواقعة إلى قيام موظف بكفر الشيخ، باستغلال طبيعة عمله وتكوينه ثروة مالية لا تتناسب مع مصادر دخله، ما تسبب في تحقيقه كسب غير مشروع بالمخالفة للقانون.

وتبين من خلال التحريات قيام المتهم بمحاولة غسل تلك الأموال التي تحصل عليها من نشاطه غير المشروع عن طريق شراء وحدة سكنية وتأسيس إحدى الشركات وشراء السيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنّها ناتجة عن كيانات مشروعة، بإجمالي 3 ملايين جنيه، وجرى تخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.