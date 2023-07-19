المشدد 10 سنوات لمتهم بالاتجار في المخدرات بالمطرية

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين، متهمًا بالاتجار في المواد المخدرة «الهيروين، الآيس» في دائرة قسم شرطة المطرية بمحافظة القاهرة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغا ماليا بنحو 100 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات وإلزامه المصاريف الجنائية.

حيازة المواد المخدرة

وجاء في أوراق القضية بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة، مع المتهم «عاطف. م»، قيامه في يناير من العام الجاري2023، بدائرة قسم شرطة المطرية بمحافظة القاهرة، بإحراز وحيازة المواد المخدرة «الهيروين، والآيس» في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا بقصد الاتجار.

البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة المطرية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بقيام المتهم بحيازة وإحراز المواد المخدرة «الهيروين، الآيس» متخذًا من دائرة القسم وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي.

وبالانتقال إلى مكان البلاغ تبين صحته، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة وأمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم على المتهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وإلزامه المصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.