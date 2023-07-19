مصرع شاب في انقلاب «موتوسيكل» على طريق بلبيس بالشرقية

لقي شاب مصرعه في حادث انقلاب دراجة نارية «موتوسيكل» على الطريق الإقليمي، بنطاق مركز شرطة بلبيس، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى بلبيس المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف الجهات المعنية بينما تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي بلبيس المركزي بإستقبالها جثة الشاب محمود. ع. ا، البالغ من العمر 17 عاما، فيما جرى التحفظ عليها بمشرحة مستشفى بلبيس تحت تصرف النيابة.

قوة أمنية بموقع الحادث

وانتقلت إلى موقع الحادث قوة أمنية، للوقوف على أسبابه وبيان ملاباسته التي أدت لوقوعه، فيما أخطرت جهات التحقيقات المختصة لمباشرة الواقعة، والتي طالبت بجمع كل التحريات.

جرى رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة.