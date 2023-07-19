إصابة اثنين في انقلاب دراجة نارية على دائري بني سويف

أصيب اثنان بجروح متنوعة في انقلاب دراجة نارية على الطريق الدائري في مدينة بني سويف، وجرى نقلهما إلى مستشفى بني سويف التخصصي، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ بانقلاب دراجة نارية على الطريق الدائري، وجرى نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج.

تبين أن الحادث أسفر عن إصابة اثنين، وجرى نقلهما بواسطة سيارتين إسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير المستشفى.

أسماء المصابين

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة اثنين بإصابات متنوعة، وهما، عاطف. خ 42 سنة، مقيم مركز ببا، و رمضان. ق 40 سنة، مقيم قرية طنسا بمركز ببا.