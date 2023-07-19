«القومي للمسرح» ينظم 5 ندوات لتكريم عدد من الفنانين في دورته الـ16

يبدأ المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ16، الذي تنطلق فعالياته يوم 19 يوليو الجاري، بندوات للفنانين المكرمين وحفلات توقيع إصداراتهم، يوم الأربعاء 9 أغسطس للفنان محمد أبو داوود، ويليها ندوة الفنان رياض الخولي ويدير الندوتين الناقد محمد الروبي.

ويعقد مهرجان المسرح يوم الخميس 10 أغسطس ندوة عن مهندسة الديكور نهى برادة، ويليه ندوة النجم صلاح عبد الله، وتدير الندوتين الناقدة رشا عبدالمنعم.

ندوة أحمد فؤاد سليم ورشدي الشامي

وفي يوم الجمعة 11 أغسطس فسيكون هناك ندوة وحفل توقيع لكتاب دكتور سامي عبد الحليم، ويليه ندوة وحفل توقيع لكتاب الفنان أحمد فؤاد سليم، ويدير الندوتين الناقد والشاعر يسري حسان.

ويقام يوم السبت 12 أغسطس ندوة وحفل توقيع لكتاب الفنان محمد محمود، ويليه ندوة وحفل توقيع لكتاب الفنان رشدي الشامي، وتدير الندوتين الناقدة هند سلامة.

ندوة خالد الصاوي

ويوم الأحد 13 أغسطس، ندوة وحفل توقيع إصدار الكاتب محمد السيد عيد، ويليه ندوة وحفل توقيع لكتاب الفنان خالد الصاوي، ويدير الندوتين الناقد والكاتب المسرحي إبراهيم الحسيني.