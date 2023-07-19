إقبال كبير من المصطافين على شاطئ العائلات بالغردقة.. 5 آلاف زائر يوميا

تشهد الشواطئ العامة بالغردقة، توافد الآلاف من المصطافين هربًا من درجة الحرارة المرتفعة، تزامنًا مع الموجة الحارة التي تشهدها البلاد حاليا، خاصة شاطئ منتجع العائلات وسط مدينة الغردقة، إذ يستقبل حوالي 5 آلاف زائر يوميًا.

شاطىء منتجع العائلات بالغردقة

كشف أشرف فؤاد مدير شواطئ العائلات بالغردقة، في تصريحات لـ«الوطن»، توافد آلاف الزائرين على شاطئ منتجع العائلات، حيث يستقبل يوميًا أكثر من 5 آلاف زائر، مؤكدا تجهيزه بمئات الكراسي والشمسيات وانتشار فرق الإنقاذ بالتنسيق مع جمعية الإنقاذ البحري، فضلا عن توفير سيارة إسعاف لتأمين المصطافين بالتنسيق مع مرفق إسعاف البحر الأحمر.

أسعار شاطئ العائلات بالغردقة

وأشار «أشرف» إلى أن شاطئ منتجع العائلات، يعد من أكبر الشواطئ العامة، ويقع وسط مدينة الغردقة ويخضع لإشراف محافظة البحر الأحمر، وورسم الدخول مجانًا للأعضاء، ولغير الأعضاء 50 جنيهًا شاملة الكراسي الشمسية، ويفتح أبوابه للمواطنين من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل، َوموعد نزول البحر حتى الساعة السادسة مساءً.

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ومن أرخص الشواطئ العامة بالغردقة، شاطئ العائلات 2 ويقع في شارع الكورنيش وسط مدينة الغردقة، والمعروف بشاطئ ميريت ورسم الدخول 20 جنيها للفرد، والدخول للأطفال مجانًا.