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تراجع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء في أسواق مواد البناء

كتب:

وليد عبد السلام
12:54 م | الأربعاء 14 يونيو 2023
أسعار الحديد والإسمنت- تعبيرية

أسعار الحديد والإسمنت- تعبيرية

شهدت أسعار الحديد والأسمنت تراجعا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 14-6-2023، في أسواق مواد البناء المصرية.

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، أسعار الحديد اليوم الأربعاء 14-6-2023 في الأسواق المصرية والتي جاءت كما يلي:

أسعار الحديد خلال تعاملات اليوم الأربعاء

- يبلغ سعر حديد عز 32 ألفا و135 جنيها. 

- حديد السويس للصلب 32 ألفا و50 جنيها.

- حديد بشاي  38 ألفا و500 جنيه.

- يسجل حديد المراكبي 38 ألفا و500 جنيه.

- حديد المعادي 39300 جنيه. 

- حديد المصريين 32 ألفا و50 جنيها.

أسعار الأسمنت في السوق المصرية اليوم الأربعاء

- سعر طن الأسمنت المسلح 1728 جنيها.

- أسمنت النصر 1688 جنيها للطن.

- أسمنت وادي النيل مسجلا 1690 جنيها للطن.

- أسمنت المخصوص 1710 جنيهات للطن.

- أسمنت حلوان ليسجل 1750 جنيها للطن.

- أسمنت السويدي 1840 جنيها.

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