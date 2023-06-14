تراجع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء في أسواق مواد البناء
كتب:
وليد عبد السلام
12:54 م | الأربعاء 14 يونيو 2023
أسعار الحديد والإسمنت- تعبيرية
شهدت أسعار الحديد والأسمنت تراجعا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 14-6-2023، في أسواق مواد البناء المصرية.
وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، أسعار الحديد اليوم الأربعاء 14-6-2023 في الأسواق المصرية والتي جاءت كما يلي:
أسعار الحديد خلال تعاملات اليوم الأربعاء
- يبلغ سعر حديد عز 32 ألفا و135 جنيها.
- حديد السويس للصلب 32 ألفا و50 جنيها.
- حديد بشاي 38 ألفا و500 جنيه.
- يسجل حديد المراكبي 38 ألفا و500 جنيه.
- حديد المعادي 39300 جنيه.
- حديد المصريين 32 ألفا و50 جنيها.
أسعار الأسمنت في السوق المصرية اليوم الأربعاء
- سعر طن الأسمنت المسلح 1728 جنيها.
- أسمنت النصر 1688 جنيها للطن.
- أسمنت وادي النيل مسجلا 1690 جنيها للطن.
- أسمنت المخصوص 1710 جنيهات للطن.
- أسمنت حلوان ليسجل 1750 جنيها للطن.
- أسمنت السويدي 1840 جنيها.