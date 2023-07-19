الإجازات الرسمية لشهر يوليو 2023 والراحات الأسبوعية.. 6 أيام

أعلنت الحكومة المصرية الإجازات الرسمية لشهر يوليو 2023، والتي ستبدأ غدًا الخميس، وتستمر حتى الأحد المقبل، وهي إجازات رأس السنة الهجرية، وذكرى ثورة 23 يوليو.

الإجازات الرسمية لشهر يوليو 2023

الإجازات الرسمية لشهر يوليو 2023، هي الخميس 20 يوليو، وهي بمناسبة رأس السنة الهجرية، ويوم الأحد المقبل الموافق 23 يوليو بمناسبة احتفالات ثورة 21 يوليو.

ويتخلل الإجازات الرسمية لشهر يوليو 2023 يومي الجمعة والسبت، ليصبح إجمالي عدد أيام الإجازات 4 أيام، وفقًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزاء.

وتكون هذه الإجازات مدفوعة الأجر نظرًا لأنها رسمية، بالنسبة لجميع العاملين في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والمصرفية، والقطاع العام، والجهاز الإداري بالدولة والعاملين بالقطاع الخاص.

يوم واحد آخر الإجازات الرسمية في 2023

وبعد انتهاء الإجازات الرسمية لشهر يوليو 2023، يبقي يوم واحد فقط فى الإجازات الرسمية لعام 2023، وهو يوم 6 أكتوبر المقبل، وهو إجازة رسمية بمناسبة احتفالات انتصارات السادس من أكتوبر عام 1973.