مديرة مدرسة فيلوباتير كولدج المصرية تكشف كواليس تكريمها (فيديو)

أعربت السيدة فيبي وصفي، مديرة مدرسة فيلوباتير كولدج المصرية في كندا، عن سعادتها الكبيرة بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يأتي بعد رحلة طويلة من العمل والعطاء، قائلة إن الرئيس السيسي حريص على إتاحة الفرصة للمصريين بالخارج لوضع بصمتهم في البناء والتنمية.

التكريم من مصر له مذاق خاص

وأوضحت مديرة مدرسة فيلوباتير كولدج المصرية في كندا، أنّها حصلت على الكثير من التكريميات في حياتها، لكن التكريم من مصر له مذاق خاص، لأنه يحمل معاني المحبة للوطن وتقديرها لأولادها حول العالم، بجانب أنّه يأتي من أعلى القيادات في الوطن الذي نكن له محبة كبيرة بين المصريين حول العالم.

الوزيرة دائمة التواصل مع الجالية المصرية بكندا

وعبرت مديرة مدرسة فيلوباتير كولدج المصرية في كندا، خلال اتصال هاتفي في برنامج «صباح الورد»، المذاع عبر قناة TeN الفضائية عن سعادتها بلقاء الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، مشيرة إلى أنّ الوزيرة دائمة التواصل مع الجالية المصرية في كندا ويعد هذا اللقاء هو الثاني ومقابلة الوزيرة بمثابة تشجيع ومباركة للجهود المبذولة من الجالية؛ لدعم ورفع اسم مصر بالخارج.

وأكدت مديرة مدرسة فيلوباتير كولدج المصرية في كندا حرصها على تعزيز المفاهيم وترسيخ العادات المصرية الأصيلة من الاحترام والتعاون بين الطلاب المصريين في المدرسة، وربطهم بجذورهم وتقاليدهم، مضيفة أنّ تطوير التعليم لا يقتصر على المناهج الدراسية فقط بل يجب أن يشمل أيضا تنمية المهارات وعدم الاعتماد على أسلوب واحد للتعلم، ويجب وضع نظام تعليمي يناسب قدرات الطلاب المختلفة.