مستشار الرئيس: تشغيل مشروعات حياة كريمة تجريبيا عقب الانتهاء منها

استقبل اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الفريق محمد فريد حجازي، مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة «حياة كريمة» في ديوان عام المحافظة، لمتابعة آخر المستجدات بمشروعات المبادرة بمرحلتها الأولى الجارية في 42 قرية بمركزي الصف وأطفيح.

النهوض بالريف المصري

ورحب المحافظ، بالفريق حجازي على أرض محافظة الجيزة، في زيارته الدورية لها لمتابعة آخر التطورات بهذا المشروع القومي العملاق للوقوف على الموقف التنفيذي وإيجاد حلول عاجلة لأي عقبات قد تبطئ نسب التنفيذ، معربا عن تقديره للجهود التي تبذلها الدولة وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للنهوض بالريف المصري وتغطيته بالخدمات كافة، ما يحقق واقعا أفضل لأهالي القرى.

ووجّه مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة، الشكر إلى محافظ الجيزة على الجهود المبذولة للدفع بمعدلات التنفيذ، مؤكدا أهمية التنسيق بين الجهات كافة للإسراع بالخطوات التنفيذية بمشروعات المبادرة التي يتم تنفيذها من خلال الوزارات والجهات المعنية، مؤكدًا أنّه يتم متابعة الموقف أولا بأول لاستكمال محاور المرحلة الأولى من المشروع القومي العملاق المقرر الانتهاء منها خلال الأشهر المقبلة.

وأكد الفريق حجازي، ضرورة الدفع بمعدلات التنفيذ بالمشروعات الجاري تنفيذها، موجّهًا بسرعة الانتهاء من تنفيذ الشبكات والوصلات المنزلية بالقرى التي تم انتهاء أعمال الصرف الصحي بها، مع بدء التشغيل التجريبي للمشروعات المنتهية والتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة خلال أعمال الاستلام، وسرعة استكمال أعمال شبكات المرافق لتنفيذ عمليات رصف الطرق.

تطوير طريق 21

من جانبه، شدد محافظ الجيزة، على رؤساء مراكز ومدن الصف وأطفيح، باتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع أي معوقات في سبيل انتهاء الجهات المنفذة من مشروعات المبادرة، والتنسيق مع الجهات المعنية بتطوير طريق 21 والواصل بين مدينتي الصف وأطفيح لتنفيذ ازدواج الطريق ومراعاة الاشتراطات الهندسية الخاصة بارتفاع الطريق ليتناسب مع إرتفاعات الطرق الداخلية تلبية لاحتياجات أهالي المدينتين.

يذكر أنّ مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة تشمل إنشاء محطات صرف صحي ومعالجة صرف صحي وشبكات صرف صحي ومحطات وشبكات مياه شرب وكهرباء وغاز واتصالات وأبراج لتقوية شبكات المحمول، إلى جانب مدارس ووحدات صحية ومجمعات حكومية وزراعية ووحدات تضامن ومراكز شباب ونقاط شرطة ووحدات سكنية بنطاق الصف وأطفيح وطرق رئيسية وفرعيه.