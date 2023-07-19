إصابة شخصين في انقلاب تروسيكل بالفيوم

تعرض شخصان لإصابات متنوعة، تراوحت بين جروح وكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، اليوم، في حادث انقلاب دراجة نارية «تروسيكل»، بترعة على طريق عزبة بشير بالوحدة المحلية لقرية تلات بدائرة مركز الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها، فانزلقت داخل المجرى المائي.

بلاغ بحادث انقلاب تروسيكل

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية -تروسيكل، في مجرى مائي على طريق عزبة بشير، ووجود مصابين.

وعلى الفور، هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث على الفور، لنقل المصابين للمستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إصابة شخصين بالحادث

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارة إلى مكان الحادث على الفور، إذ جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وإيداعهم في قسم الاستقبال، تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهما، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما بحسب إصابة كل منهما.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وإخطار الجهات المختصة التي تولت التحقيق.