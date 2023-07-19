2.6 مليون جنيه إيرادات 4 أفلام بالسينما في يوم واحد.. «بيت الروبي» الأعلى

حققت الـ4 أفلام المعروضة في شباك تذاكر السينما، أمس الثلاثاء، إجمالي إيرادات قدرت بنحو 2 مليون و646 ألفًا و755 جنيهًا، وتضم القائمة أفلام حسب الترتيب الأعلى في الإيرادات اليومية «بيت الروبي، البعبع، تاج، مستر إكس»، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

بيت الروبي أعلى إيرادات

وتصدّر فيلم بيت الروبي، قائمة الإيرادات اليومية بمليون و202 ألف و693 جنيهًا، وجاءت حصيلة إيراداته بأكثر من 100 مليون جنيه منذ انطلاق عرضه بالسينما على مدار 4 أسابيع، بطولة كريم عبدالعزيز، كريم محمود عبدالعزيز، نور، تارا عماد، تأليف محمد الدباح ونهى القماش، إخراج بيتر ميمي.

إيرادات فيلم البعبع

جاء فيلم البعبع، في المركز الثاني بقائمة الإيرادات اليومية، حيث حقق أمس 552 ألفًا و249 جنيهًا، وتجاوزت حصيلة إيراداته 33 مليون جنيه، بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، محمد عبدالرحمن، محمد أنور، باسم سمرة، الطفل جان رامز وتيا حاتم، تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي.

إيرادات فيلم تاج

جاء فيلم تاج، في المركز الثالث بقائمة الإيرادات اليومية حيث حقق أمس 470 ألفًا و162 جنيهًا، وتجاوزت حصيلة إيراداته 38 مليون جنيه، بطولة تامر حسني، دينا الشربيني، ساندي، تأليف تامر حسني، إخراج سارة وفيق.

إيرادات فيلم مستر إكس

وجاء فيلم مستر إكس، في المركز الرابع بقائمة الإيرادات، حيث حقق أمس 421 ألفًا و651 جنيهًا، وتتجاوز حصيلة إيراداته 21 مليون جنيه، بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، قصة أماني التونسي، فكرة محمد سويلم وفادي أبوالسعود، سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبدالوهاب.