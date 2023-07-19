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552 ألف جنيه إيرادات فيلم «البعبع» بالسينما خلال يوم واحد

كتب:

هبة أمين
10:56 ص | الأربعاء 19 يوليو 2023
فيلم البعبع بطولة أمير كرارة

فيلم البعبع بطولة أمير كرارة

حقق فيلم البعبع، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الثلاثاء، تقدر بـ 552 ألف و249 جنيه، وجاء في المركز الثاني في قائمة الإيرادات اليومية لشباك تذاكر السينما، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، فيما احتل المركز الأول في قائمة الإيرادات اليومية فيلم بيت الروبي بإيرادات تتجاوز مليون جنيه عن اليوم الماضي.

وجاء إجمالي إيرادات فيلم البعبع بإيرادات تتجاوز 30 مليون جنيه، فيما تجاوزت حصيلة فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز مبلغ الـ 100 مليون جنيه.

قصة فيلم البعبع

تدور قصة فيلم البعبع من خلال شخصية سلطان البعبع الذي يقرر التوبة عن الإجرام ويقوم بدوره أمير كرارة، ولكن تحدث له مفاجآت تدور كلها في يوم واحد، تقلب حياته وذلك عندما يلتقي مصادفة بفتاة تسعى للسفر للخارج وتقوم بدورها ياسمين صبري، وذلك في إطار كوميدي ملئ بالأكشن والتشويق.

أبطال فيلم البعبع

فيلم البعبع بطولة أمير كرارة وياسمين صبري، محمد عبدالرحمن توتا، محمد أنور، باسم سمرة، إنعام سالوسة، رحاب الجمل، محمد عبدالعظيم، الطفل جان رامز، والطفلة تيا حاتم، تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي.

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بقلم هبة أمين