34 مليون جنيه إجمالي إيرادات فيلم البعبع في السينما خلال 3 أسابيع

قال محمود الدفراوي، مسئول غرفة التوزيع داخل غرفة صناعة السينما، إن إجمالي إيرادات فيلم البعبع بطولة أمير كرارة بلغت نحو 33 مليونًا و99 ألفًا و279 جنيهًا وذلك على مدار 3 أسابيع منذ انطلاق عرضه بالسينما، ليحتل المركز الثالث في قائمة الإيرادات، بعد فيلم بيت الروبي الذي تبلغ إيراداته أكثر من 100 ألف جنيه، وفيلم تاج بنحو 38 مليون جنيه.

قصة فيلم البعبع

ويجمع فيلم البعبع بين الأكشن والكوميديا، من خلال سلطان البعبع «أمير كرارة»، الذي يتفاجأ بأن طليقته ترسل إليه طفلًا وطفلة لم يكن يعلم عنهما شيئًا وتحصل له صدمة بمجرد أن يعلم هوية الطفلين.

تصوير مشاهد المطاردات في إمبابة

وخلال أحداث الفيلم تتصاعد حدة الأحداث في إطار من المطاردات داخل شوارع إمبابة أحد أشهر الأحياء الشعبية في مصر وبالتحديد منطقة أرض عزيز عزت، ولم يستعن المخرج بالمجاميع أو الكومبارس، ولكن استعان بأهالي المنطقة للظهور في هذه المشاهد بشكل حقيقي.

أبطال فيلم البعبع

فيلم البعبع بطولة أمير كرارة وياسمين صبري وذلك في أول لقاء فني يجمعهما، ومحمد عبدالرحمن، محمد أنور، باسم سمرة، إنعام سالوسة، رحاب الجمل، محمد عبدالعظيم، الطفل جان رامز، والطفلة تيا حاتم، تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي.