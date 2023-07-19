إيرادات أفلام عيد الأضحى تصل إلى 24.2 مليون جنيه في أسبوع

نجحت أفلام موسم عيد الأضحى السينمائي، في تحقيق إيرادات للأسبوع الثالث على التوالي في دور العرض السينمائي، ووصلت الإيرادات التي حققتها خلال الأسبوع الماضي لـ24.2 مليون جنيه، وفقا للتقرير الصادر عن الموزع السينمائي محمود الدفراوي، مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

إيرادات أفلام عيد الأضحى

تصدر فيلم بيت الروبي للمخرج بيتر ميمي بطولة كريم عبد العزيز، قائمة الإيرادات الأسبوعية محققا 11.2 مليون جنيه على مدار الأسبوع لترتفع الإيرادات الكلية للفيلم لـ100.3 مليون جنيه، تلاه قي المركز الثاني فيلم «البعبع» إخراج حسين المنباوي وبطولة أمير كرارة، وحقق على مدار الأسبوع 5 ملايين جنيه بينما بلغ الإجمالي 33 مليون جنيه.

4.5 مليون جنيه إيرادات «تاج» في أسبوع.. و«مستر إكس» يحقق 3.4 مليون جنيه

وحقق فيلم «تاج» بطولة تامر حسني على مدار الأسبوع إيرادات وصلت لـ4.5 مليون جنيه، ليأتي في المركز الرابع بقائمة الإيرادات الأسبوعي، ما رفع الإيرادات الكلية للفيلم لـ38 مليون جنيه، بينما حقق فيلم «مستر إكس» بطولة أحمد فهمي، على مدار الأسبوع 3.4 مليون جنيه، بإجمالي 21 مليون جنيه.