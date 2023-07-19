تحصين أكثر من 10 آلاف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في بني سويف

كشف تقرير مديرية الطب البيطري في محافظة بني سويف، تحصين أكثر من 10 آلاف رأس ماشية، ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، منذ انطلاق الحملة القومية للتحصين في 15 يوليو الجاري حتى اليوم، وذلك بمشاركة 80 وحدة بيطرية.

80 وحدة بيطرية تشارك في أعمال التحصين

من جهته، أعلن الدكتور أحمد الجبالي مدير عام الطب البيطري، أنه جرى الإعداد والتجهيز للحملة قبل انطلاقها، وتوفير المستلزمات البيطرية كافة اللازمة للحملة التي تُنفذ في أكثر من 80 وحدة بيطرية، لافتًا إلى تواجد الأطباء البيطريين ومعاونيهم في تلك الوحدات، علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية.

وكلف محافظ بني سويف، رؤساء المدن بالتنسيق والتواصل مع مسؤولي قطاع الطب البيطري، وتوفير التسهيلات والتيسيرات اللازمة، لتحقيق المستهدف من الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، وحشد الجهود الأهلية و الرسمية لإنجاح الحملة، وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها، والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.

الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

جاء ذلك، خلال مناقشة محافظ بني سويف، لتقرير مديرية الطب البيطري، بشأن سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بمراكز ومدن المحافظة.