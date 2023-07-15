انطلاق حملة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع في دمياط

انطلقت اليوم السبت الحملة القومية لمرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، في ضوء توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتور إيهاب شكري مدير الطب البيطري بدمياط.

حملة للطب البيطري في دمياط

قال الدكتور إيهاب شكري مدير الطب البيطري بدمياط إن الحملة تستهدف جميع قرى مراكز المحافظة التي بها مزارع للمواشي لمدة شهر حتى تغطي كافة قرى عدد من المراكز بواقع 15 قرية في مركز دمياط، و17 قرية في فارسكو، و11 قرية في الزرقا، و28 قرية في كفر سعد، و9 قرى في كفر البطيخ.

وأشار إلى خروج سبع لجان من الإدارة البيطرية بفارسكور من خلال العزب والقرى في عزب كرم ورزوق وشرباص والعطوي والغنيمية والروضة الحوزة والناصرية ووش البحر.

مطالب بتقديم المربين للماشية للتحصين

وأضاف شكري لـ«الوطن» أن المديرية ناشدت المربين تقديم حيواناتهم للجان المختلفة حرصا على الثروة الحيوانية المتمثلة في صغار المربين وحمايتها من الأمراض الوبائية للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة وذلك عن طريق ندوات توعوية عن أهمية التحصين ومدى الاستفادة الكبيرة منه ومخاطر عدم المتابعة المستمرة وعدم التحصين مما يعرض المواشي للإصابة مما يؤثر بخطورة على الإنتاج الحيواني.