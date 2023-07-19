إصابة 4 في انقلاب سيارة ملاكي على طريق السخنة بالسويس

أصيب 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي على طريق العين السخنة، بالقرب من كارتة وادي حجول بالسويس، وجرى نقلهم إلى مستشفى السويس العام، ورفع آثار الحادث من الطريق.

وتلقى مرفق إسعاف السويس بلاغا من قائدي السيارات المارة على طريق السويس/ العين السخنة، وعلى الفور وجه الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق إسعاف السويس، 4 سيارات إسعاف لموقع الحادث، لتقديم التأمين الطبي للمصابين.

معاينة حادث طريق العين السخنة

وأفادت المعاينة الأولية التي أجرتها قوة تأمين الطرق، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بمحور 30 يونيه اتجاه العين السخنة بعد كارته وادي حجول وحدوث إصابات.