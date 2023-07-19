أول تعليق لرئيس جامعة جنوب الوادي على رسوب 80% من طلاب «أولى طب»

كشف الدكتور يوسف الغرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، التفاصيل الكاملة لواقعة رسوب 80% من طلاب الطب وطب الأسنان سواء في الجامعة الحكومية أو فرع الجامعة الأهلية، والمقيدين بالفرقة الأولى، قائلاً: «النتيجة حقيقة وبالفعل رسب ما يقرب من 80% من المقيدين بالفرقة الأولى بكلية الطب وذات النسبة بكلية طب الأسنان»، مؤكداً أن النتيجة صحيحة 100%، وأن جميع الطلاب الراسبين من المصريين.

جامعة جنوب الوادي تعلق على رسوب 80% من الطلاب

وعلق رئيس جامعة جنوب الوادي على واقعة رسوب 80% من الطلاب، قائلا إن نسب الرسوب جاءت بسبب غياب أو حضور دون إجابة على أسئلة الامتحانات، حيث نجح 146 طالبا من 512 طالبا مقيدين بالفرقة الأولى.

رد جامعة جنوب الوادي على رسوب 80% من الطلاب

وأوضح رئيس جامعة جنوب الوادي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، وذلك تعليقا على رسوب 80% من الطلاب، أن كلية الطب حائزة على اعتماد الجودة ومعتمدة وتقدم تعليماً منضبطا وفقاً لأطر جودة التعليم العالي سنويا، وأن نتائجها سنوياً لا تقل عن 80 % أو 90%.

21 % نسبة النجاح في طب أسنان

وأشار رئيس جامعة جنوب الوادي، تعليقا على رسوب 80% من الطلاب، إلى أنه وفقاً لقانون تنظيم الجامعات، يحق للطالب التظلم على النتيجة في مادة أو جميع المواد حال ظنه أنه ظلم في التصحيح او الرصد، وبالتالي يتم إعادة الرصد مرة أخرى للدرجات، موضحا أنه لم يتظلم أي طالب حتى الآن من النتيجة.

وقال رئيس جامعة جنوب الوادي، إن نتيجة كلية طب الأسنان للفرقة الأولى جاءت بنسبة نجاح21 % من الطلاب، مضيفا أن الجامعة تسعى لتقديم خدمة تعليمية متميزة تتماشى مع متطلبات الجودة، رغم رسوب 80% من الطلاب، حيث نجح 52 طالبا من 249 طالبا مقيدين بالفرقة.

وأوضح أن نسبة النجاح في كلية طب الجامعة الأهلية وصلت إلى 59% من المقيدين بالفرقة الأولى.