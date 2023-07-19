شعبة المواد الغذائية تشيد بتحرك «التموين» لتوفير مخزون آمن من السكر

أشادت الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتحرك وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتوفير مخزون آمن لسلعة السكر، الذي ظهر في قرار وزير التموين، خلال اجتماعه مؤخرا بأعضاء اللجنة العليا للسكر لزيادة الكميات المعروضة في الأسواق.

الاحتياطي الاستراتيجي من السكر

وذكر بيان للشعبة العامة للمواد الغذائية، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر، وكذلك الكميات المتعاقد عليها، تكفي البلاد حتى فبراير 2024، علما بأن موسم الحصاد لقصب وبنجر السكر يبدأ اعتبارا من يناير 2024.

وقال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الكثير من السلع الغذائية، شهدت استقرارا خلال الفترة الماضية، بينما شهدت بعض السلع الأخرى انخفاضا في الأسعار.

وأوضح المنوفي، أن سعر لتر الزيت يتراوح بين 57 جنيها و42 جنيها، وبلغ سعر صفيح السمنة حجم كيلو ونصف نحو 85 جنيه، وتراوح سعر طن الدقيق من 1400 إلى 1450 جنيه، وهي أرقام تشير إلى استقرار معظم أسعار السلع الأخرى، وفقا للمنوفي.

استقرار أسعار السلع بالأسواق

ونوه بأن سعر طبق البيض بلغ 115 جنيها من أرض المزرعة، ويصل للمستهلك بأسعار تتراوح بين 120 إلى 125 جنيها للطبق، ويتراوح سعر اللبن من 24 إلى 30 جنيها، والمعبأ يتراوح سعره من 30 إلى 35 جنيها، والجبن البيضاء يتراوح سعرها من 100 إلى 120 جنيها، والجبنة الرومي يتراوح سعرها من 160 إلى 180 جنيها، والجبنة المعلبة يتراوح سعر العلبة النصف كيلو من 29 إلى 32 جنيها، والعلبة ربع الكيلو يتراوح سعرها من 15 إلى 17 جنيها، وسعر زجاجة المياه الغازية 2 لتر نحو 22 جنيه، وحجم اللتر ونصف نحو 17 جنيها.

وأضاف المنوفي، أن سعر التونة المفتتة يتراوح من 20 إلى 25 جنيه، والقطعة الواحدة من 35 إلى 40 جنيها، والسردين المستورد يتراوح سعره من 20 إلى 30 جنيها، والماكريل يتراوح سعره من 20 إلى 25 جنيها للعبوة صغيرة الحجم، والكبيرة يتراوح سعرها من 45 إلى 47 جنيها.

وأشار إلى أن أسعار تنفيذ اليوم في الأرز الشعير رفيع الحبة يبلغ 12000 جنيه، والأرز عريض الحبة يبلغ 13000 جنيه، وسعر البيع المستهلك يتراوح من 25 إلى 29 جنيها.

وتوقع المنوفي، هبوط أسعار الأرز خلال الفترة المقبلة، ونصح المستهلكين بشراء كمات محدودة حسب الحاجة، نظرا التوقعات بتراجع السعر.

وأكد المنوفي، أن استقرار أسعار السلع الغذائية يأتي بفضل الجهود التي يقوم بها التجار لضبط السوق، هذا بالإضافة إلى الجهود الحكومية المبذولة لتحقيق المزيد من انضباط الأسعار في الأسواق.