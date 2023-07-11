إحالة العاملين في 3 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق

كلف الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، بمتابعة عمل عدد من مراكز الشباب والواقعة بنطاق إدارة بنها.

وذكرت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنه جرى المرور على مراكز شباب «كفر الجزار، دملو، ميت الحوفيين، ورورة، بطا»، وتبين أنها مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل في وجود العاملين بها.

إحالة العاملين للتحقيق لتغيبهم

وأشار البيان، إلى أنه تبين أن مركز شباب بقيرة مغلق في أوقات العمل الرسمية، مع غياب العاملين، ومركزي «كفر أبو ذكري وكفر بطا» مفتوحان ويمارسان النشاط في ظل غياب بعض العاملين.

وأكد «الصبروط»، استمرار المتابعات الميدانية لمراكز الشباب؛ وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مشيرًا إلى إحالة العاملين المتغيبين عن العمل في الأوقات الرسمية للشؤون القانونية؛ للتحقيق معهم.