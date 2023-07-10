إحالة العاملين في مركز شباب كفر رضوان بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل

كلف الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، المسؤولين في الإدارات الفرعية بمتابعة ميدانية لمراكز الشباب للتحقق من الالتزام بمواعيد العمل، وتعديل الأوضاع المخالفة، وتقديم أفضل الخدمات للنشء والشباب خلال الفترة المسائية.

فحص ومراجعة السجلات

شملت المتابعة 30 مركز شباب على مستوى المحافظة خلال الفترة المسائية، وتبين غلق مركز شباب كفر رضوان التابع لإدارة شباب كفر شكر في أوقات العمل الرسمية، كما شملت التأكد من التزام المراكز بعوامل الأمن والسلامة ومراجعة أماكن تواجد طفايات الحريق والاهتمام بفحص ومراجعة السجلات والمستندات والدفاتر واستخراج الملاحظات وكتابتها بسجل المتابعة، وكذلك التأكد من عوامل الأمن والسلامة لحمامات السباحة.

وأمر «الصبروط» بإحالة العاملين المتغيبين بمركز شباب كفر رضوان للشؤون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، مؤكدا استمرار المتابعات الميدانية لمراكز الشباب والأندية الرياضية للوقوف على التزام المراكز بتنفيذ الأنشطة ومراجعة الإجراءات الدفترية والإدارية.