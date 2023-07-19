تحرير 26 محضرا تموينيا في حملة رقابية على الأسواق بالدقهلية

أعلن السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشن حملة على المخابز والأسواق داخل مركز الجمالية ومدينة المنصورة، وجرى ضبط المخالفات وتحرير نحو 26 محضرا تموينيا بالمخالفات التي جري ضبطها وعرضها على النيابة العامة للتحقيق بها.

ضبط مخالفات تموينية بالدقهلية

وأكد «دايرة»، في بيان له أن الحملات جاءت بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، ومحافظة الدقهلية، على ضرورة استمرار الحملات التفتيشية لمراقبة المخابز والمحلات لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

تحرير 26 محضرا تموينيا بالدقهلية

وأضاف «دايرة»، أن الحملات التموينية أسفرت عن ضبط الآتي:-

-عدد 3 محاضر تجميع بإجمالي 20 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنه الشيكارة 50 كيلو جرام.

-10 محاضر نقص وزن بمقدار من 9 : 30 جرام.

-1 محضر عدم وجود قائمة بيانات.

-1 محضر عدم نظافة أدوات العجين.

- 1 محضر تجميع 324 بطاقة تموينية ذكية وتم التحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

- 1 محضر مبيعات وهمية لعدد 2640 رغيف.

- 3 محاضر تصرف في إجمالي 14 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنه الشيكارة 50 كيلو جرام.

- 3 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية.

- 1 محضر عدم وجود سجل تفتيش.

- وفى سياق متصل تم تحرير محضرين لبيع السجائر بازيد من السعر الرسمي.

التحفظ على 500 علبة سجائر

وأشار «دايرة»، إلى أنه جرى ضبط 500 علبة سجائر مجهولة المصدر والتحفظ على الكمية المضبوطة لحين صدور قرار النيابة العامة، و60 كيلو سكر تمويني قبل بيعها في السوق السوداء، وجاري عرض المحاضر على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.