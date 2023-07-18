مد فعاليات مهرجان المانجو في أسوان إلى الخميس المقبل لإقبال المواطنين

قرر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مد فعاليات مهرجان المانجو الذي تشهده المحافظة حتى بعد غد الخميس، الموافق 20 يوليو، بدلاً من انتهائه اليوم الثلاثاء، ليتسنى للمترددين الاستمتاع بكل الفعاليات والعروض المتنوعة التي يشهدها المهرجان، إضافة إلى الحصول على التخفيضات التي تصل إلى 50% على أنواع المانجو المختلفة.

منصة رقمية تشهد عددًا من الاحتفالات

ويعد مهرجان المانجو بمثابة منصة رقمية تسويقية للمحصول الزراعي الذي تتميز به المحافظة، إذ يتم الإثمار والحصاد المبكر بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ويشهد المهرجان عرض 56 صنفًا من أجود أنواع المانجو، إضافة إلى وجود نحو 125 ألف طن مانجو يتركز زراعتها بإدفو وفارس وبنبان والمنصورية وجرف حسين ووادى النقرة على مساحة 30 ألف فدان.

فقرات فنية وتحطيب

ويتميز مهرجان أسوان للمانجو بتنظيم معرض لشتلات المانجو والجوافة والبرتقال، وفقرات فنية لفرق الفنون الشعبية والتحطيب، وكورال لمديرية الشباب والرياضة لذوي الهمم، وأيضًا كورال لقصر ثقافة العقاد، وكورال ثالث لقصر ثقافة أسوان.

ويتضمن المهرجان ورش عمل ومسابقات ثقافية للأطفال حول تدوير مخلفات المانجو، تحقيقًا للمبادرة الرئاسية للمشروعات الخضراء الذكية، بالإضافة إلى ورش للرسم والقص واللصق وتدوين الأسماء على جذوع الخشب.