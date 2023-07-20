الدقهلية تزرع الموز.. حصاد 2200 فدان في سبتمبر المقبل

يُعد الموز من الفواكه التي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المهمة، والتي تفيد جسم الإنسان، كما أنه من الفواكه المتواجدة في كل بيت مصري، إذ لا يخلو منزل من وجود الموز وأصبح متاحا في جميع الفصول، وتنتشر زراعة الموز في الأراضي على ساحل نهر النيل، حيث يتم زراعة ما يقرب من 2200 فدان على مستوى محافظة الدقهلية.

زراعة الموز تعتمد على التنقيط بالدقهلية

يقول الدكتور طارق صلاح سالم، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن مزارعي محافظة الدقهلية استجابوا إلى عمليات التطوير وأصبحت زراعة الموز بكل المساحات المنزرعة تعتمد في ريها على الري المطور بالتنقيط، وهو عبارة عن شبكات منتشرة في الخراطيم تنتشر في مزارع الموز وتسمح بنزول كميات من المياه محدودة وفقا للاحتياجات اللازمة لمحصول الموز، ويتم حصاد الموز في منتصف شهر سبتمبر المقبل بالمحافظة.

زراعة الموز عن طريق زراعات الأنسجة بالدقهلية

وأكد وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية على عدم الري السطحي الغمر على الإطلاق بكل مزارع الموز، تجنبا لفقد كميات من المياه، ويتوفر الموز بمساحات منزرعة كبيرة في مدن محافظة الدقهلية بمساحة 2200 فدان على مستوى المحافظة ويشتهر زراعة الموز في مدن «شربين، البرامون، طنامل»، وزراعة الموز تتم بطرق عديدة من ضمنها الفسائل، حيث أحدثت وزارة الزراعة نقلة نوعية في التكاثر وزراعة مساحات من الموز عن طريق زراعات الأنسجة وذلك من خلال معامل الأنسجة.

وواصل: تتم زراعات الأنسجة من خلال أخذ نسيج من النبات ونضعها في بيئة معينة ووضعها في محاليل مغذية من خلال معالجة خاصة ودراجات حرارة ورطوبة معينة في معامل الأنسجة ومعاملة خاصة تؤهل الخلايا لعمليات الإنقسام النسيجية والنكو لتكوين بادرات نباتات كاملة التي يتم زراعتها وهذه الطريقة في التكاثر أحد طرق التكاثر الخضري حيث يخرج النبات مشابها تماما جينيا بالنبات الأم.

وأكد محمد سعد، رئيس جمعية المحاصيل الزراعية بالدقهلية، في تصريح لـ«الوطن» تكاليف زراعة الموز تتكون من تجهيز الأرض من خراطيم وطرومبة بالدقهلية من فدان وحتى 100 فدان ولا يقل سعره عن 50 ألف جنيه، وتكلفة الخراطيم والمواسير تقربا 30 ألف جنيه للفدان الواحد، بالإضافة إلى 10 جرارات ذات مقطورة مساحتها 4 متر حوالي 500 جنيه في 10 جرارات يبلغ السعر 5 الاف جنيه.

متابعا: وتكلفة الشتل على حسب مسافات الزراعة وتعود للمزارع هناك من يزرع مترين ونصف في مترين ونصف أو أكثر، وقيمة السماد البلدي 5 آلاف جنيه بالإضافة إلى الشدة أو الحديدة التي يستند عليها سباطة الموز ويحميها من السقوط يبلغ سعرها 50 ألف جنيه تبلغ التكلفة الإجمالية للفدان الواحد في أول السنة تقريبا 140 ألف جنيه، والأرباح على حسب المزارع وتكاليفه في زراعة الموز وذلك على حسب عدد شتلات الفدان في السنة الأولى على سبيل المثال 700 شتلة في 15 كيلو يعطينا 10 الاف ونصف طن، والأسعار تكون متفاوتة في بيع كيلو الموز يصل إلى 5 جنيهات أو 10 جنيهات وذلك على حسب المعاد ونوع الزرع.