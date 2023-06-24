«زراعة الدقهلية»: لم نرصد أي حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

رفعت مديريات محافظة الدقهلية درجة الاستعداد القصوى لاستقبال أي تعدٍ على الأراضي الزراعية من خلال حملات مكثفة خلال فترة ماقبل العيد حتى نهايته بالمشاركة مع مجالس المدن وإدارات حماية الأراضي.

يقول الدكتور طارق صلاح، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية في تصريحات لـ«الوطن»، إن مديرية الزراعة تستعد لاستقبال عيد الأضحى لمجابهة أي تعديات على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك فورا من خلال اللجان التي جرى تشكيلها من خلال مديرية الزراعة والإدارات الزراعية الخارجية والجمعيات التعاونية الزراعية بالمشاركة مع مجالس المدن والأحياء في استهداف الحفاظ على الرقعة الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة ضد المخالفين.

زراعة الدقهلية لم نرصد أي حالات تعد على الأراضي الزراعية

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، إلى أنه لم يتم رصد حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية، إذ يتم تكثيف حملات بشكل مستمر سواء قبل العيد أو بعده ويتم تنفيذ القانون على كل المخالفين سواء من المزارع أو المقاول أو المهندس والقائمين بأعمال البناء المخالف الذي شاركوا في عمليات البناء على الأراضي الزراعية فهم أيضا من ضمن دوائر الاتهام وعقوبتهم تصل إلى الحبس لمدة عامين، مؤكدا أن اللجان تعمل بصورة دورية ومستمرة المكونة من الإدارات الزراعية وإدارات حماية الأراضي والإدارات العليا في مديرية الزراعة بالدقهلية.

فتح المجازر بداية من الساعة السادسة صباحا في العيد بالدقهلية

وشدد وكيل الوزارة لـ«الوطن»، أنه من ضمن الاستعدادات أن هناك تنسيقا بين مديرية الزراعة والطب البيطري واتخاذ كافة مايلزم لتجهيز المجازر على أعلى مستوى لاستقبال الأضاحي مع حلول عيد الأضحى وتوفير 24 مجزر ونقطة ذبح بجميع المدن على مستوى المحافظة.

ومن المقرر فتح المجازر بداية من الساعة السادسة صباحا وتستمر حتى انتهاء أعمال الذبح، التي تجرى تحت إشراف طبي كامل من قبل الطب البيطري وتوقيع الكشف البيطري على الذبيحة قبل دخولها المجزر ثم ختمها بعد الذبح.