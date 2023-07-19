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ملك العشري لـ«الستات مبيعرفوش يكدبوا»: الوجهة الشاطئية بالعلمين أكبر من الإسكندرية

كتب:

مريم جاد
07:05 م | الأربعاء 19 يوليو 2023
عضو باللجنة المنظمة لمهرجان العلمين

عضو باللجنة المنظمة لمهرجان العلمين

قالت ملك العشري، عضو باللجنة المنظمة لمهرجان العلمين إن الشركة المسؤولة عن تنظيم المهرجان استطاعت في وقت قصير أن تكون من الشركات التي تستطيع تحقيق النجاح بين القطاع الخاص والدولة من سياحة وتجارة وخدمة.

العمل بخطط ومواعيد للتنفيذ

وتابعت عضو باللجنة المنظمة لمهرجان العلمين، خلال لقاء تليفزيوني لبرنامج «الستات مبيعرفوش يكدبوا» عبر قناة «CBC»، أنه يتم العمل بالشركة بخطط محددة ومواعيد للتنفيذ، لافتة إلى أن مدينة العلمين أصبحت جاهزة على مدار العام لاستقبال السكان.

وجهة شاطئية أكبر من الإسكندرية

وأشارت «العشري» إلى أن المدينة تأسست للمعايشة السكنية، والوجهة الشاطئية بها أكبر من الإسكندرية، وبها العديد من الفنادق السكنية والشقق بالأبراج ومستشفيات وجامعات ومدارس ومراكز خدمية.

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بقلم مريم جاد