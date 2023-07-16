«القاهرة الإخبارية»: أجواء صيفية مبهجة وحفلات فنية بمهرجان العلمين الجديدة

استعرضت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، نهى درويش، تقريرًا بمتابعة فعاليات مهرجان العلمين الجديدة ولقطات منه، حيث بدأ المهرجان منذ يوم 13 يوليو ويستمر حتى 26 من أغسطس المقبل.

وقالت مراسلة «القاهرة الإخبارية»: «بدأت احتفالات مهرجان العالمين منذ 4 أيام وفي اليوم الأول أقيمت فعاليات مباراة التيك بول، بينما شهد اليوم الثاني إقامة مباراة شاطئية بين أبناء الجيل الذهبي لكرة القدم منهم: حسام غالي، جدو، سيد معوض، حسام حسن».

مشاركة المطربين المصريين والعرب في مهرجان العلمين

وتابعت بأن اليوم الثالث شهد حفلة بـ«ديسكو مصر» بالعلمين الجديدة، لافتة إلى استمرار الحفلات، وانتظار العديد من الجماهير لحفل تامر حسني، وهي بداية الحفلات الفنية والموسيقية، وأيضا حفل راغب علامة ونانسي عجرم.

واستكملت «درويش» بأن كل يوم من الصباح يوجد العديد من الأنشطة الشاطئية، مثل التنس والتجديف ومسابقة «الجتس كي»، فضلا عن العديد من الحفلات الفنية، بهذه المدينة التي تعد من مدن الجيل الرابع، متكاملة الخدمات.