الموجة الحارة في مصر أوشكت على الانتهاء.. والأرصاد تحذر من ظاهرتين

على مدار أسبوع كامل يعاني المواطنون من الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، والأمراض المرتبطة بها مثل عدم القدرة على الخروج نهارًا لأداء متطلبات العمل والمهام التي يتطلب إنجازها في هذا الوقت، لذا يهتمون بمعرفة موعد انحسار الموجه الحارة في مصر.

وبالتزامن مع الموجة الحارة في مصر، ارتفعت درجات الحرارة على جنوب الصعيد، حتى وصلت إلى 46 درجة مئوية على عدة مدن، كما صاحبها ظواهر جوية أخرى تمثلت في هبوب الرياح على بعض المناطق وانتشار الشبورة في الصباح.

موعد انحسار الموجة الحارة في مصر

وفيما يتعلق بانحسار الموجة الحارة في مصر كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية موعد انتهاء الموجة الحارة بأنّها ستكون بداية من الأسبوع المقبل، أي بعد نحو يومين من الآن، متوقعة أن تنخفض درجات الحرارة من 2 إلى 3 درجات.

الموجه الحارة تضرب مصر وأوروبا

وفيما يتعلق بالارتفاع الشديد في درجات الحرارة، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن الموجه الحارة لا تقتصر على مصر فقط، بل تجتاح جنوب أوروبا أيضا، إذ كسرت درجات الحرارة في إيطاليا وإسبانيا وتركيا أمس حاجز الـ40 درجة مئوية، وتوقعت المزيد من الحرارة الحارقة في الأيام المقبلة.

ولفتت هيئة الأرصاد إلى أن البلاد تأثرت بالموجة الحارة التي تضرب أوروبا، وخاصة المناطق الداخلية مثل القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد وجنوب سيناء، كما امتد تأثيرها إلى بلاد المغرب العربي لتصبح بذلك الدول المطلة على البحر المتوسط تحت وطأة الموجة شديدة الحرارة.

نصائح الأرصاد للمواطنين

ومع تمدد الموجه الحارة في مصر تنصح هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، لكونها تزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، كما أن ارتفاع نسب الرطوبة، يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المعتاد في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم الأربعاء على مدن وأقاليم الجمهورية كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 42 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.