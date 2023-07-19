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خروج فيلم «أبو نسب» لمحمد إمام من منافسة الصيف

كتب:

أحمد عبد الرحمن
09:23 م | الأربعاء 19 يوليو 2023
محمد إمام

محمد إمام

انتهى الفنان محمد إمام مؤخرا، من تصوير فيلمه الجديد «أبو نسب»، الذي يجمعه بالفنانة ياسمين صبري، والفنان ماجد الكداوني، وبدأ الجمهور يتساءل هل سيطرح العمل خلال موسم الصيف الجاري أم لا؟

خروج فيلم أبو نسب من موسم الصيف

ومن جانبه، قال محمود الدفراوي الموزع السينمائي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن فيلم «أبو نسب» لن يشارك في منافسة الصيف الجاري، ومن المقرر طرحه خلال شهر يناير المقبل.

تفاصيل فيلم أبو نسب

فيلم «أبو نسب»  يشارك في بطولته محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، علاء مرسي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة في السينما، بعدما قدما سويًا فيلمي «جحيم في الهند» عام 2016 و«ليلة هنا وسرور» عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحا كبيرا على المستوى الجماهيري وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

آخر عمل سينمائي لمحمد إمام

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد إمام كان فيلم «عمهم»، وشارك في بطولته سيد رجب، هدى المفتى، محمد سلام، إيتن عامر، باسم سمرة، محمد لطفي، رياض الخولي، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي.

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بقلم أحمد عبد الرحمن