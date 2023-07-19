رئيس جامعة جنوب الوادي: توفير كل سبل الراحة للطلاب في اختبارات القدرات

استقبل الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، وفد المجلس الأعلى للجامعات الذي يزور الجامعة لتفقد اختبارات القدرات بكليتي التربية الرياضية والتربية النوعية بحضور الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشؤن التعليم والطلاب والدكتور أحمد حلمي مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة.

يضم الوفد الدكتور هاني جعفر الأستاذ المساعد بكلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج ومحمود بدر بوزارة التعليم العالي.

توفير كافة سبل الراحة للطلاب

واكد رئيس الجامعة حرص الجامعة على توفير كافة سبل الراحة للطلاب وأولياء أمورهم وتوفير أماكن انتظار للطلاب وذويهم وتوافر ماكينات الدفع الإلكتروني لسداد المصروفات، مشيرا إلى إجراء جولات تفقدية يومية لمتابعة حسن سير العمل بمقار الاختبارات.

إجراء الاختبارات وغرف الكنترول

تضمنت الجولة التفقدية التي قام بها وفد المجلس الأعلى للجامعات زيارة مقار إجراء الاختبارات وغرف الكنترول، ومتابعة عملية سداد الرسوم بكليتي التربية الرياضية والتربية النوعية والكشف الطبي بالمستشفى الطلابي للمتقدمين لاختبارات كلية التربية الرياضية.

شهد الجولة التفقدية الدكتور محمد سعيد عميد كلية التربية النوعية، والدكتور أشرف موسى عميد كلية التربية الرياضية، ووكلاء الكليات و رؤساء الأقسام.